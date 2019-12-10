Собственную присягу предложили ввести для росгвардейцев

15:29, 10 декабря 2019, ПАИ

В Госдуме предложили ввести для сотрудников войск национальной гвардии собственный текст присяги. Соответствующий законопроект опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Авторы документа отметили, что сегодня сотрудники Росгвардии должны приносить присягу сотрудников органов внутренних дел, однако «ее смысл и содержание никак не связаны со службой в Росгвардии и относятся совершенно к иному органу государственной власти».

В этой связи депутаты предложили устранить эту коллизию, введя новую статью, устанавливающую для росгвардейцев как саму присягу, так и ее текст.