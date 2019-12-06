Псковский военнослужащий получил условное наказание за нанесение тяжких телесных

15:28, 10 декабря 2019, ПАИ

В Пскове военнослужащий получил условный срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в военно-следственном отделе по Псковскому гарнизону.

Сержант-контрактник войсковой части 74268 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека). 2 июня 2019 года около 1:00 он ударил головой человека в подъезде многоквартирного жилого дома № 118 по улице Инженерной из-за недовольства оскорбительными выражениями в свой адрес со стороны потерпевшего. После удара в голову последний потерял равновесие и упал на пол, в результате чего получил тяжкие телесные повреждения.

Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года условно с испытательным сроком на тот же период.