0
22:31
Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Новоржевском районе, в котором пострадали школьники
21:41
Забытый зрителем пакет в псковской филармонии стал причиной вызова полиции
20:16
Как отбывают наказание в колонии строгого режима в Псковской области
09:54
Псковичи вновь выступили против строительства АЗС вблизи Мирожского монастыря
13:53
Вера Емельянова навестила пострадавших в ДТП детей
23:22
Обнародованы фото с места ДТП в Себежском районе
18:09
«Скоростной режим водитель не нарушал»: Транспортная компания прокомментировала ДТП со школьниками в Псковской области
Еще новости
Происшествия

Псковский военнослужащий получил условное наказание за нанесение тяжких телесных

В Пскове военнослужащий получил условный срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в военно-следственном отделе по Псковскому гарнизону. 

Сержант-контрактник войсковой части 74268 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека). 2 июня 2019 года около 1:00 он ударил головой человека в подъезде многоквартирного жилого дома № 118 по улице Инженерной из-за недовольства оскорбительными выражениями в свой адрес со стороны потерпевшего. После удара в голову последний потерял равновесие и упал на пол, в результате чего получил тяжкие телесные повреждения.

Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года условно с испытательным сроком на тот же период. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сколько денег вы готовы потратить на «новогодний стол» в этом году?
Проголосовать >>>

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Новоржевском районе, в котором пострадали школьники
06 декабря 2019
Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Новоржевском районе, в котором пострадали школьники
Забытый зрителем пакет в псковской филармонии стал причиной вызова полиции
04 декабря 2019
Забытый зрителем пакет в псковской филармонии стал причиной вызова полиции
Псковичи вновь выступили против строительства АЗС вблизи Мирожского монастыря
02 декабря 2019
Псковичи вновь выступили против строительства АЗС вблизи Мирожского монастыря 2
Вера Емельянова навестила пострадавших в ДТП детей
30 ноября 2019
Вера Емельянова навестила пострадавших в ДТП детей
Обнародованы фото с места ДТП в Себежском районе
29 ноября 2019
Обнародованы фото с места ДТП в Себежском районе
«Скоростной режим водитель не нарушал»: Транспортная компания прокомментировала ДТП со школьниками в Псковской области
29 ноября 2019
«Скоростной режим водитель не нарушал»: Транспортная компания прокомментировала ДТП со школьниками в Псковской области 1
Комитет по здравоохранению взял под особый контроль оказание помощи пострадавшим в ДТП со школьниками в Псковской области
29 ноября 2019
Комитет по здравоохранению взял под особый контроль оказание помощи пострадавшим в ДТП со школьниками в Псковской области
Пострадавшую в ДТП со школьниками учительницу доставили в Островскую межрайонную больницу
29 ноября 2019
Пострадавшую в ДТП со школьниками учительницу доставили в Островскую межрайонную больницу

Идет загрузка...