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Более 30 тысяч рублей украл лжебанкир с карты жителя Пскова

В Пскове 55-летний местный житель лишился 31 тысячи рублей из-за доверчивости, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчине позвонил неизвестный гражданин и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил псковичу что, якобы, для принятия неотложных мер во избежание несанкционированного доступа к его банковской карте и последующего списания денег требуется уточнить реквизиты карты. Пскович выполнил все условия, а после с его счета была списана 31 тысяча рублей.

Мужчина обратился за помощью в правоохранительные органы. По данному факту возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ещё один факт дистанционного мошенничества был также зарегистрирован в Пскове. Лжебанкир пообещал 68-летнему мужчине зачислить на карту некие бонусные баллы в размере 5 тысяч рублей. Однако, вместо этого мошенник снял с карты пенсионера около 19 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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