5,4 тысяч пачек сигарет изъяли пограничники в поезде в Пыталово

16:19, 10 декабря 2019, ПАИ

В железнодорожном пункте пропуска «Пыталово» сотрудники пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного перемещения через государственную границу порядка 5 тысяч 400 пачек табачных изделий с акцизными марками иностранного государства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе осмотра грузового состава пограничники заметили вложения в пространствах между штабелями досок в трех вагонах открытого типа с пиломатериалами. В общей сложности из указанных полостей сотрудники управления извлекли порядка 5 тысяч 400 пачек сигарет стоимостью около 250 тысяч рублей.

Табачная продукция изъята и передана сотрудникам таможни для проведения предусмотренных российским законодательством процессуальных действий и принятия соответствующих решений.