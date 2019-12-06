5,4 тысяч пачек сигарет изъяли пограничники в поезде в Пыталово
В железнодорожном пункте пропуска «Пыталово» сотрудники пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного перемещения через государственную границу порядка 5 тысяч 400 пачек табачных изделий с акцизными марками иностранного государства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе осмотра грузового состава пограничники заметили вложения в пространствах между штабелями досок в трех вагонах открытого типа с пиломатериалами. В общей сложности из указанных полостей сотрудники управления извлекли порядка 5 тысяч 400 пачек сигарет стоимостью около 250 тысяч рублей.
Табачная продукция изъята и передана сотрудникам таможни для проведения предусмотренных российским законодательством процессуальных действий и принятия соответствующих решений.