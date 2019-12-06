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Авария на трассе Р-23 в Стругокрасненском районе стала причиной автомобильной пробки

Фото: Далер Хошимов

Дорожно-транспортное происшествие на 247-м километре автодороги Р-23 стало причиной затрудненного движения на этом участке трассы в Стругокрасненском районе 10 декабря. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, на месте аварии продолжает работу следственно-оперативная группа.

В ведомстве подтвердили, что возле деревни Сверётово водитель автомобиля «ГАЗель» около 14:20 выехал на встречную полосу движения и столкнулся с фурой Volvo. Получил травмы управлявший «ГАЗелью» мужчина, его госпитализировали в тяжелом состоянии. 

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