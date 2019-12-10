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Общество

Ансамбль из Пскова стал лауреатом всероссийского фестиваля-конкурса в Сочи

Художественный коллектив детского хореографического ансамбля «Бусинки» из Пскова стал лауреатом всероссийского фестиваля-конкурса «Чудеса под Новый год» в Сочи. Об этом Псковскому агенству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В творческих состязаниях приняли участие 20 хореографических коллективов России с 84 танцевальными композициями.

«Бусинки» завоевали звание лауреата I степени в номинации «Стилизация народного танца 10-12 лет» и лауреата II степени в номинации «Эстрадный танец 8-9 лет».

Руководитель ансамбля Наталья Андреева, педагог-хореограф Антонина Зенкова и их воспитаники получили приглашение на конкурс «Кубок победителей», который пройдет в городе Сочи в октябре 2020 года.

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