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Общество

Заболеваемость ОРВИ на 20 процентов превысила эпидпорог в Псковской области

Александр Нестерук

За минувшую неделю в Псковской области 4 тысячи 435 человек заболели ОРВИ. Как сообщил Псковскому агентству информации руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук, заболеваемость превысила недельный эпидемический порог по совокупному населению на 22,6%.

«Действительно, у нас эпидемические пороги превышены на 22,6%, но уровень заболеваемости не очень высокий, за неделю ОРВИ заболело 4 тысячи 435 человек. Эпидпороги превышены за счет детей и подростков, а взрослое население на уровне ниже эпидпорога», - отметил Александр Нестерук.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области также отметил, что в регионе не выявляются заболевания гриппом. «На прошлой неделе мы сделали 28 исследований из числа заболевших, в том числе госпитализированных, ни одного случая гриппа среди них не было выявлено, - заметил специалист. - Грипп пока ещё в область не пришёл. Поэтому заболеваемость гриппом и у нас, и в стране спорадическая».

Александр Нестерук напомнил, что в Псковской области продолжается вакцинация и призвал псковичей сделать прививку от гриппа. «Пока заболевания гриппом нет, всем необходимо обратиться в поликлинику на вакцинацию, потому что сегодня это единственный способ защиты от заболеваний», - заметил эксперт.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора также отметил, что пока трудно сказать, какой будет подъем по заболеваемости в стране: высокий или невысокий. «Есть ученые, которые все это прогнозируют. И, может быть, есть какие-то основания тем опасениям, которые есть в СМИ о том, что будет более высокий уровень заболеваемости, чем обычно. Но лучше не испытывать судьбу и привиться от гриппа своевременно», - подчеркнул специалист.

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