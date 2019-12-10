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Общество

В Латвии объявлена эпидемия гриппа

В соседней с Псковской областью Латвии объявлена эпидемия гриппа, сообщает Delfi.lv со ссылкой на представителя Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Илзе Арая. В прошлом сезоне эпидемия гриппа началась 15 января.

На минувшей неделе заболеваемость гриппом в Елгаве составила 265,5 случая на 100 000 населения, в Риге — 159,8 случая, в среднем по Латвии — 108,6 случая. Эпидемическим порогом является 100 случаев заболевания на 100 000 населения. Чаще всего болеют гриппом дети в возрасте до 14 лет.

Пациенты с гриппом госпитализированы в Даугавпилсе, Гулбене, Екабпилсе, Елгаве, Риге и Валмиере. Из 80 госпитализированных больных 46 составили дети в возрасте до 14 лет, а всего с начала сезона в больницах лечились 80 пациентов с гриппом и пневмонией после гриппа.

В Псковской области в настоящее время грипп не зафиксирован. Эпидпорог по заболеваемостью ОРВИ превышен более чем на 20 процентов. 

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