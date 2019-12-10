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Общество

Порядок учета мест захоронений жертв репрессий может измениться в России

В России могут изменить порядок учета и охраны мест массовых захоронений жертв политических репрессий. Поправки в соответствующее законодательство президент РФ Владимир Путин поручил разработать Госдуме, пишет ТАСС.

О необходимости внести в закон четкое определение понятия «место массового захоронения» заявил протоирей, настоятель храма Святых новомучеников и исповедников российских в Бутове Кирилл Коляда на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека 10 декабря. Он уточнил, что в настоящее время нет регламентации в части поиска таких мест, их обустройства и защиты, также не определены госструктуры, которые должны этим заниматься, и источники средств на данные цели. Протоирей пояснил, что в связи с этим «происходят конфликты». В качестве примера он напомнил об инциденте в Перми: волонтеры захотели обустроить место массового захоронения на территории лесного фонда, а лесное хозяйство, в свою очередь, подало на них в суд за вырубку деревьев.

«Что касается самого порядка работы с местами массовых захоронений, попросим депутатов Госдумы, чтобы они поработали и сделали предложения, чтобы мы соответствующим образом укрепили нормативную базу», - заявил президент.

Кроме того, Кирилл Коляда предложил создать общероссийский реестр мест массовых захоронений жертв политических репрессий, провести архивные исследования по поиску документов, связанных с такими местами. Он считает нужным совместно с РПЦ создать на территории Бутовского полигона музей - мемориальный комплекс по увековечиванию памяти жертв репрессий. Владимир Путин сказал, что попросит мэра Москвы поддержать идею создания музея, так как «это не сложно сделать».

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