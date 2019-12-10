Запрет выхода и выезда на лёд введён в Псковской области

19:03, 10 декабря 2019, ПАИ

С 10 декабря в Псковской области введен запрет выхода и выезда на лед Псковского, Теплого и Чудского озер. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Михаил Ведерников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Согласно распоряжению запрет вводится на основании положения о комиссии администрации Псковской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а также данных ледовой разведки на озерах.

Руководство Печорского, Псковского и Гдовского районов организует работу оперативных групп по контролю за соблюдением запрета для предупреждения чрезвычайных ситуаций и гибели людей на водных объектах. Также население будут информировать о запрете выхода на лёд водоёмов в местах традиционного массового выхода.

Кроме того, Пограничное управление ФСБ России по Псковской области будет оказывать необходимое содействие руководству муниципальных образований и ограничит доступ населения в пограничную зону Псковского, Теплого и Чудского озер.

УМВД России по Псковской области вместе с ГУ МЧС России региона организуют дежурства на временных постах, чтобы не допустить выхода граждан на ледяной покров водоемов. Спасателям рекомендовано обеспечить готовность подразделений для проведения спасательных работ. К работе по проведению профилактических мероприятий и рейдов также присоединятся специалисты управления Росприроднадзора по Псковской области, отдела государственного контроля, надзора и рыбохраны по Псковской области Северо-Западного территориального управления федерального агентства по рыболовству.

За нарушение запрета выхода населения на лед Псковского, Теплого и Чудского озер предусмотрена административная ответственность в рамках статьи 2.27 регионального закона «Об административных правонарушениях на территории Псковской области».