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Общество

Функция оплаты по QR оказалась невостребованной в России

Жители России практически не совершают оплату по QR-коду, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.

Всего через систему быстрых платежей россияне перевели порядка 45 млрд рублей. Функцией транзакции по номеру телефона воспользовались около 5 млн раз. А вот по QR-коду деньги перевели лишь 20 человек.

По мнению специалистов, оплата по QR ещё наберет популярность. Они подчеркивают, что для потребителя она удобна и безопасна. Например, рителейру вместо дорогостоящего кассового оборудования нужно разместить только одну наклейку.

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