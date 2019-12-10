Второй путепровод в Великих Луках планируют ввести в эксплуатацию в 2021 году

19:50, 10 декабря 2019, ПАИ

В 2021 году в Великих Луках предположительно планируют ввести в эксплуатацию второй путепровод, который должен соединить улицу Глинки и улицу Малышева. Его строительство, в частности, позволит полноценно заменить железнодорожные переезды «Самарский», «Лизавицкий» и «1-й Сеньковский». Об этом заявила глава администрации Великих Лук Любовь Романова во время встречи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с директором Октябрьской железной дороги Владимиром Голоскоковым, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

По словам главы администрации Великих Лук, проектная документация на строительство второго путепровода в городе будет готова в ближайшее время. В то же время она сообщила, что перекресток, на который выходит новый путепровод, введённый в эксплуатацию в конце прошлого года, сейчас находится на реконструкции. «Если оценивать пропускную способность железнодорожных переездов, то через «Самарский» проезжает около 26 тысяч машин в сутки, «Лизавицкий» - 7 тысяч автомобилей в сутки, «1-й Сеньковкий» - около 20 тысяч машин в сутки», - отметила Любовь Романова.

Михаил Ведерников поручил провести разъяснительную работу с жителями города по закрытию одного из трех переездов в начале следующего года. Это поможет обеспечить выполнение федерального законодательства со стороны Октябрьской железной дороги, согласно которому в радиусе пяти километров от путепровода железнодорожные переезды должны быть упразднены. «Эта вынужденная и временная мера. Она позволит нам продолжить совместную работу над крупными проектами, которые повысят безопасность и беспрепятственность передвижения великолучан по городу», - отметил губернатор.

Движение по новому автодорожному путепроводу через железную дорогу в Великих Луках было открыто по поручению губернатора Псковской области 26 декабря 2018 года. На строительство путепровода были выделены 2 млрд рублей. Ход строительства важного инфраструктурного объекта находился на личном контроле губернатора.