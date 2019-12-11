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Общество

Не предоставивший сведения о доходах депутат лишился полномочий в Псковской области

В Псковской области не предоставивший сведения о доходах депутат лишился полномочий, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной прокуратуры.

Во время проверки Невельской межрайонной прокуратуры выяснилось, что один из депутатов представительного органа муниципального образования «Невельский район» не предоставил сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя и членов своей семьи за 2018 год.

В этой связи межрайонный прокурор внес в собрание депутатов Невельского района представление, в котором поставил вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата. По результатам рассмотрения представления решением представительного органа муниципального района полномочия депутата, допустившего нарушение закона, прекращены досрочно.

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