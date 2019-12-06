Псковские приставы отправили двух алжирцев на родину

09:44, 11 декабря 2019, ПАИ

Двух граждан Алжира выдворили из России судебные приставы УФССП России по Псковской области. Оба иностранца незаконно находились в стране, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства.

Граждане Алжира нарушили режим пребывания. У одного из алжирцев отсутствовали документы, подтверждающие право на пребывание в России. У второго, который приехал в 2018 году на чемпионат мира по футболу, истёк срок действия паспорта болельщика еще в декабре 2018 года, однако мужчина не спешил возвращаться.

На суде оба признали свою вину. Мужчин оштрафовали на 2 тысячи рублей.

Псковские судебные приставы проводили граждан Алжира до аэропорта «Пулково» в Санкт-Петербурге, откуда мужчины были отправлены на родину.