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Общество

Ограничить тарифы по бесконтактным платежам попросили автодилеры

В России продавцы автомобилей попросили Центробанк ограничить тарифы комиссии при приобретении товаров с помощью Системы быстрых платежей (СБП). Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо Ассоциации автодилеров главе регулятора Эльвире Набиуллиной.

Члены Ассоциации уверены, что комиссию за покупку машины следует снизить до 0,3%, она должна составлять не более 1,5 тыс. рублей. Сейчас она составляет 1-2%.

Кроме того, предложено повысить порог максимальной суммы покупки, которую можно оплатить таким способом (сейчас он составляет 600 тыс. рублей). Дилеры отметили, что это поможет популяризации бесконтактных платежей, которые сейчас составляют всего 8%.

В Банке России сообщили, что готовы рассмотреть все инициативы участников по развитию СБП.

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