Автомобиль «перелетел» через ограждение моста в Псковском районе

10:27, 11 декабря 2019, ПАИ

В Псковском районе автомобиль ВАЗ-2107 «перелетел» через ограждение моста и перевернулся. Об этом Псковскому агентству информации сообщили очевидцы произошедшего.

В пресс-службе УМВД России по Псковской области информацию подтвердили. По их данным, ДТП было зафиксировано 10 декабря около 5:40 на 294-м километре дороги Санкт-Петербург – Невель в Псковском районе. 56-летний житель Санкт-Петербурга не справился с управлением автомобиля, в результате машина «перелетела» через ограждение моста в кювет и перевернулась.

Водитель ВАЗа получил травмы, но госпитализирован не был. По данному факту ведется проверка.