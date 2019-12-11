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Общество

Более 180 псковичей отправили на службу в армию

Более 180 жителей Пскова и Псковского района отправились на воинскую службу в осеннюю призывную кампанию.

В рамках осенней призывной кампании 2019 года военный комиссариат Пскова и Псковского района в период с 1 октября по 5 декабря отправил на службу в ряды Вооруженных Сил России более 180 молодых граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации Пскова.

Отсрочку от призыва на военной службу получили более 500 граждан по основаниям, связанным с состоянием здоровья или в связи с обучением в организациях высшего или среднего профессионального образования.

На протяжении призывной кампании сотрудники военкомата уделяли внимание призывникам, которые пытались уклониться от исполнения воинской обязанности. Так, в эту призывную кампанию числится около 400 призывников - уклонистов, при этом более 300 человек находится в розыске не первый год. В настоящее время разыскано более 100 человек.

В отношении двух граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу, военный комиссариат направил соответствующие материалы в следственный отдел по Пскову СУ СК России по Псковской области для решения вопроса о привлечении их к уголовной ответственности в соответствии с законодательством страны.

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