Тестовое оповещение о ЧС включат в Псковской области 11 декабря

11:35, 11 декабря 2019, ПАИ

11 декабря с 14:00 по 14:30 в Псковской области пройдет проверка системы централизованного оповещения. В это время по всему региону заработают электросирены, а по телевизору и радио прозвучит звуковое сообщение «Внимание всем!», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В региональном ведомстве отметили, что подобные проверки проводятся раз в месяц. При этом в МЧС подчеркнули, что псковичам следует соблюдать спокойствие, так как проверка является плановой.

В то же время в ведомстве напомнили, что знать порядок действий при получении сигнала «Внимание всем!» обязан каждый гражданин. Так, в случае если заранее не было сообщено, что проверка является плановой, при возникновении сигнала граждане должны включить телевизоры или радио для того, что прослушать передаваемое сообщение об обстановке и порядке действия населения. После этого необходимо выполнить все рекомендации, которые будут озвучены.