За решетку может отправиться жительница Пскова за выдумку о нападении на неё человека с оружием

11:34, 11 декабря 2019, ПАИ

Ответить за ложный донос предстоит жительнице Пскова. 22-летняя псковичка обратилась в полицию и рассказала, что в ее квартиру на улице Бастионной ворвался неизвестный мужчина, в руках у него был предмет, который очень походил на пистолет, рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Барышня пояснила, что ей пришлось отдать нападавшему золотые украшения.

«Однако, в ходе расследования выяснилось, что «потерпевшая» сообщила заведомо ложные сведения о совершенном в отношении нее противоправном деянии», - добавили в ведомстве.

А вскоре в результате обыска были найдены и вещи, которые псковичка указала в числе пропавших, — золотое кольцо и цепочка.

Тогда женщина во всем созналась. Она рассказала, что причиной для такого поступка послужил конфликт в семье. Теперь жительнице областной столицы предстоит понести ответственность — уголовное дело возбуждено по ч.1 статьи 306 «Заведомо ложный донос» УК РФ. Ей грозит крупный штраф либо лишение свободы сроком до двух лет.