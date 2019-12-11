Определены автобусные маршруты для улицы Юности в Пскове

12:28, 11 декабря 2019, ПАИ

Маршруты городских автобусов №30 и №23 продлят для заезда на улицу Юности в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, к такому решению пришли участники совещания в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству под руководством его председателя Бориса Елкина 11 декабря.

Отмечается, что автобусы поедут по улице Юности после завершения процесса сдачи объекта в эксплуатацию. По мнению депутата городской думы Дмитрия Барабанова, двух автобусов на улице Юности будет недостаточно, а также необходимо обеспечить доступ общественного транспорта и на Сиреневый бульвар.

На совещании также присутствовали представители управления городского хозяйства администрации Пскова, областного ГИБДД, Псковпассажиравтотранса и представители движения «Убитые дороги».