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Общество

Определены автобусные маршруты для улицы Юности в Пскове

Фото пресс-службы администрации Пскова

Маршруты городских автобусов №30 и №23 продлят для заезда на улицу Юности в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, к такому решению пришли участники совещания в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству под руководством его председателя Бориса Елкина 11 декабря.

Отмечается, что автобусы поедут по улице Юности после завершения процесса сдачи объекта в эксплуатацию. По мнению депутата городской думы Дмитрия Барабанова, двух автобусов на улице Юности будет недостаточно, а также необходимо обеспечить доступ общественного транспорта и на Сиреневый бульвар.

Фото пресс-службы администрации Пскова

На совещании также присутствовали представители управления городского хозяйства администрации Пскова, областного ГИБДД, Псковпассажиравтотранса и представители движения «Убитые дороги».

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