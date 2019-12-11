Фотографов приглашают к участию в фотоконкурсе «В объективе: Псковская область»

12:44, 11 декабря 2019, ПАИ

Мастеров снимка приглашают к участию в фотоконкурсе «В объективе: Псковская область». Его организатором выступает комитет по туризму Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Участвовать смогут только совершеннолетние авторы. Заявки от них принимаются с 15 по 22 декабря 2019 года.

По итогам проекта будут отобраны 10 лучших фотоснимков, которые будут представлены на выставке в парке «Зарядье» в Москве. Их авторов наградят памятными дипломами.

По условиям конкурса представить можно фотографии, сделанные на территории Псковской области за последние 3 года. Каждый автор должен сопроводить их описанием об объектах, запечатленных в кадре. Кроме того, есть некоторые ограничения — на снимке не должно быть каких-либо логотипов, плашек, рамок, надписей и водяных знаков.

Работы следует направлять на адрес почты комитета info@gkt.pskov.ru в виде ссылки на облачное хранилище.

Результаты конкурса будут размещены на сайте ведомства.