Александр Седунов о псковском «Кванториуме»: Это блестящий опыт государственно-частного партнерства

12:57, 11 декабря 2019, ПАИ

Председатель комитета Псковской области Александр Седунов рассказал об успехах детского технопарка «Кванториум», который открылся в Пскове 13 декабря 2018 года. Об этом с пресс-конференции, которая проходит в пресс-центре газеты «Псковская правда» 11 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Подводя итоги года работы технопарка, Александр Седунов отметил, что воспитанники «Кванториума» показывают «великолепные результаты» благодаря 12 молодым и креативным педагогам, а также имеющемуся оборудованию. Он напомнил, что в «Кванториаде» — технической олимпиаде — команда псковского технопарка вышла в финал, а также приняла участие в курчатовской междисциплинарной олимпиаде, в которой «кванторианцы» стали призерами в двух номинациях.

Спикер отметил, что в течение 2019 года более 900 детей прошли через все «квантумы», тогда как планировалось 800. Заместитель директора Центра образования и воспитания детей и молодежи Оксана Петрова рассказала, что «Кванториум» очень тесно работает с псковским институтом повышения квалификации, и отметила сотрудничество с Курчатовским институтом.

«Очень важно, чтобы «Кванториум» был не островком, где что-то хорошее происходит с детьми, а было важным элементом деятельности во всей системе образования», — отметила она и добавила, что у технопарка есть большой потенциал. Александр Седунов также называл «Кванториуим» блестящим опытом в государственно-частном партнерстве.

Одним из важнейших итогов года Александр Седунов назвал то, что регион выиграл средства на оснащение нового «Кванториума» в Великих Луках, в котором будет учтена промышленная специфика города. По его словам, проектно-сметная документация уже готова. Ориентрировочные сроки открытия — ноябрь-декабрь 2020 года.