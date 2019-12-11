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Общество

Более 20 тысяч жителей Пскова обучили правилам воспитания детей

В Псковской области специалисты консультационных центров оказали психолого-педагогическую помощь и обучили 20 тысяч родителей правилам воспитания детей. Об этом сообщил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов на встрече с журналистами 11 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Седунов отметил, что консультационные центры для родителей созданы в рамках федерального проекта «Современные родители». По его словам, в этом году специалисты центра выполнили поставленную задачу – провели встречи с тысячами псковичей.

«В следующем году эти консультации для родителей будут продолжены. Это будут не только очные встречи, но и дистанционные», - подчеркнул руководитель регионального профильного комитета.

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