Центр цифрового образования детей открылся в Пскове

13:18, 11 декабря 2019, ПАИ

В Пскове в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование» открылся центр цифрового образования детей «IT-Куб». Об этом сообщил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов на пресс-конференции 11 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Седунов отметил, что центр начал свою работу буквально в эти дни, однако в настоящий момент в учреждении все ещё завершается оснащение оборудованием, а педагогический коллектив уже набран. Руководитель регионального профильного комитета также сообщил, что в планах у региональных властей открыть два ещё таких «IT-Куба» в Псковской области.

IT-куб – федеральная сеть профильного образования по подготовке специалистов в области IT, начиная с шести лет. Здесь дети не просто изучают информационные технологии, а создают программные проекты и продукты.