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Общество

140 псковских школ получат современное IT-оборудование в 2020 году

В 2020 году в Псковской области 140 школ получат современное IT-оборудование. Об этом сообщил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов на пресс-конференции 11 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, речь идёт о создании в школах так называемых «Точек роста», в которых будет размещено современное оборудование для обучения. В частности, из новейшего оборудования в такие учреждения поступят очки виртуальной реальности, современные компьютеры, smart-доски и многое другое.

В этом году «Точки роста» появились в Яммской (Гдовский район), Чихачевской (Бежаницкий район), Писковской (Псковский район), Пустошкинской и Кузнецовской (Себежский район), Славковской (Порховский район) школах, а также в Переслегинской гимназии (Великолукский район) и Изборском лицее (Печорский район). «Точки роста» открыты в рамках реализации федерального проекта «Современная школа», который входит в нацпроект «Образование».

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