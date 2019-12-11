Комната Снежной королевы

13:22, 11 декабря 2019, ПАИ

Дело, которое будет приносить не только прибыль, но и радость, не обязательно должно быть связано со специальностью, полученной в университете. Выпускница физмата Анна Иванова долгое время работала в сфере образования. Но после рождения второго ребенка решила заняться бизнесом.

Девушка открыла в Пскове Соляную пещеру «Сольера». Этот проект не только успешен финансово, но и приносит Анне радость и позитивные эмоции. «Псковская правда» и Центр инноваций социальной сферы Псковской области продолжают знакомить читателей с полезными идеями социальных предпринимателей региона.

Выгодное вложение

«Несколько лет работала директором детского центра. В декрете решила, что нужно двигаться дальше. Тем более так получилось, что у меня была некоторая сумма денег, и нужно было ее куда-то вложить», - рассказала предприниматель Анна Иванова.

Несмотря на опыт работы в педагогической сфере, открывать частный детский сад девушка не захотела: «На это сил и времени не было. Поэтому стала рассматривать другие варианты и остановилась на соляной пещере. Сама очень долго изучала этот вопрос, многое для себя открыла. Оказывается, соляные пещеры — это мощный инструмент помощи людям в плане оздоровления, а еще хорошая возможность отдыха для всей семьи. Мои дети — дочке девять лет, а сыну будет два года — любят сюда приходить, играть. Маленький еще толком не говорит, но «Пе», пещера, — это святое!».

Наличие в Пскове других предпринимателей, занимающихся предоставлением таких же услуг, Анну не смутило. Конкуренции она не боится — наоборот, считает, что благодаря конкурентам уже не надо объяснять псковичам, как полезно посещение соляной пещеры.

«Мы в городе пятые. Изучала районы, чтобы не пересекаться с другими предпринимателями. Зачем делать две соляных пещеры рядом? Конечно, мне хотелось открыть ее в своем районе, на Завеличье, рядом с домом. Но не нашлось такого помещения, которое бы целиком устраивало и подходило под эти цели», — рассказала она.

Зато Анна нашла хорошее помещение на первом этаже дома на улице Кузнецкой: «У нас здесь отдельный вход, что очень важно, отдельный туалет. И само по себе помещение просторное и чистое. Мы сделали ремонт, разделили пространство перегородками».

Запрос в космос

Созданием самой пещеры занималась специализированная фирма из Санкт-Петербурга. «Послала «запрос в космос» о том, что я хочу, и мне попалась в интернете эта фирма, — смеется Анна. — Нашла их очень быстро».

По словам девушки, ей очень повезло, что на ее пути встретились такие чудесные люди. Специалисты этой фирмы не только помогли с оборудованием и отделкой помещения, но и сейчас, уже после выполнения всех работ, продолжают оказывать поддержку: консультировать, помогать.

Над созданием соляной комнаты петербургские специалисты трудились две недели. Теперь помещение выглядит как комната Снежной королевы. Только на полу и на стенах не кристаллики льда, а самая настоящая соль. А во время сеанса соленым становится и воздух — как на морском пейзаже, изображенном на одной из стен. Соль распыляет специальное устройство.

«Это сердце соляной пещеры, самая дорогая деталь. От нее зависит, какой будет эффект от процедуры», — поясняет Анна.

Одни в пещере

Соляная пещера «Сольера» работает уже три месяца, и желающих попробовать полезный эффект соли становится все больше и больше. Среди клиентов много людей старшего поколения. С удовольствием здесь проводят время и семьи с детьми. В соляной комнате есть все, чтобы малышам было нескучно: телевизор, игрушки, мягкие пуфы и даже стекло для рисования солью.

«Клиенты узнают о нас по-разному. Есть те, кто приходит просто с улицы, так как здесь большой пешеходный трафик. Приходят и говорят: «Я тут часто мимо хожу, решил посмотреть». Также есть группа в соцсети «ВКонтакте» и аккаунт в «Инстаграме». Кроме того, я долгое время вела занятия в детском центре, и когда на своей странице разместила информацию об открытии соляной пещеры, многие родители заинтересовались этим», - рассказала она.

Еще одна особенность — все сеансы в соляной пещере индивидуальные. «Клиентам намного комфортнее, если они находятся во время сеанса без посторонних», — уверена Анна Иванова.

Это преимущество уже оценили не только семьи с детьми, но и отдельные посетители. «К нам приходила женщина, которая недалеко здесь работает, просто на обеде поспать. Соль расслаб­ляет, и через пять-семь минут клонит в дрему. К тому же кресла очень удобные. А на выходе, наоборот, получаешь прилив сил. Казалось бы, сорок минут, но это полноценный отдых и перезагрузка», - продолжила она.

Соляная пещера работает без выходных. В будни — тоже достаточно клиентов, особенно вечером. «Люди приходят и в одиночку, и семьями, расслабиться, развеяться. Это как посещение бассейна, кафе, кино — приятный отдых для семьи. Правда, есть некоторые ограничения, поэтому перед посещением соляной комнаты рекомендуется проконсультироваться со специалистом», - добавила Анна Иванова.

Место силы

Кстати, у названия соляной пещеры — «Сольера» — своя история. Когда встал вопрос, что нужно выбирать название, я посоветовалась со своим предыдущим партнером по проекту. Звоню ей: «Даша, помоги мне, нужно название». Она дня два-три не звонила, я уже думала, что забыла обо мне. Потом звонит: «Аня, я придумала!» Сольера — это город в Испании, она там отдыхала», - отметила девушка.

Анна уделяет своему проекту много времени и сил. Имея навыки программиста, сама разработала автоматическую программу учета клиентов. Но без помощи маме двоих детей все же сложно обойтись. «Главный помощник — моя мама. Она в августе вышла на пенсию и во всем мне помогает», — говорит девушка.

Трудности в становлении бизнеса тоже есть. Много средств «съедает аренда», да и о самоокупаемости говорить еще рано. Но молодой предприниматель готов к трудностям и строит планы по развитию бизнеса.

«Сфера услуг непредсказуема, — отмечает она. — То к тебе идут и все в порядке, то клиентов нет. Это в любой сфере может быть. Но о развитии думаем: у нас есть пустое помещение, хочется здесь вторую соляную комнату сделать. Также хотелось бы предоставлять такие услуги еще в каком-нибудь районе города. Соляная пещера — это мое место силы. Это интересный проект и позитивная деятельность, которая приносит удовлетворение».

СПРАВКА

Соляная пещера «Сольера» находится по адресу: Псков, улица Кузнецкая, дом 17.

Телефон: 8(992) 298-11-41.

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Автор: Светлана Синцова.