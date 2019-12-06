Нетрезвый мужчина угнал автомобиль в Пустошке

13:53, 11 декабря 2019, ПАИ

В Пустошке от дома на улице Южной был угнан автомобиль Chevrolet Spark. В преступлении подозревается безработный 30-летний житель Пустошкинского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, мужчина после распития алкоголя угнал машину, чтобы доехать до деревни Исаево, где он проживает. Владелец иномарки сразу же сообщил об угоне в полицию. Дорожные полицейские обнаружили и задержали угнавшего автомобиль мужчину.

Транспортное средство было изъято. Выяснилось, что у угонщика не было водительского удостоверения. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.