Администрация ТРЦ « Fjord Plaza» опровергла информацию о переносе даты открытия

13:51, 11 декабря 2019, ПАИ

Новый торгово-развлекательный центр «Fjord Plaza» в Пскове начнет свою работу 13 декабря. И дата не будет переноситься, подчеркнули в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации представители администрации ТРЦ. Они опровергли сведения о возможном переносе даты открытия.

«Первые магазины заработают именно 13 числа. А вот на 21 декабря мы планируем торжественное открытие с большим количеством гостей и традиционным перерезанием ленточки», - сообщил собеседник.

В пятницу в числе первых начнут работу магазины «Cropp», «House», «SinSay», «Кari», «Л’этуаль», «М.Видео», ресторан «Бургер Кинг» и ряд других. Чуть позже распахнут двери для посетителей гипермаркет «Магнит Семейный», детский активити-парк «Kids Mall», магазины «Детский мир», «Gloria Jeans», «Zolla», «Книжица», ресторан «Макдоналдс».

До конца этого года планируется открыть кинотеатр «Silver Cinema».