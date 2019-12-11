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Общество

В почетную отставку ушла зампредседателя арбитражного суда Псковской области

10 декабря коллектив арбитражного суда Псковской области проводил в почетную отставку заместителя председателя суда Ларису Рутковскую. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в арбитражном суде региона.

Председатель суда Федор Тимаев поблагодарил Ларису Рутковскую за проделанную работу, профессионализм и грамотное руководство коллегией. Председатель арбитражного суда Северо-Западного округа Сергей Маркин отметил личные заслуги Ларисы Рутковской и вручил её благодарность председателя арбитражного суда Северо-Западного округа и благодарность полпреда президента России в СЗФО.

Также добрые слова в адрес Ларисы Рутковской прозвучали от исполняющего обязанности председателя Псковского областного суда Алексея Лебедева, председателя совета судей Псковской области Игоря Панова, председателя Псковского гарнизонного военного суда Олега Лазарева и представителя управления судебного департамента в Псковской области, коллег по работе.

В ответном слове Лариса Рутковская поблагодарила всех за совместную работу.

Лариса Рутковская родилась в 1963 году, в 1987 году окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова по специальности «правоведение». Стаж её работы по юридической специальности составляет 33 года, в должности судьи - более 28 лет.

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