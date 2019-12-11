Осужденных в России переведут в тюрьмы ближе к родственникам

15:08, 11 декабря 2019, ПАИ

Госдума РФ поддержала в первом чтении законопроект, позволяющий переводить осужденных в регион, где проживают их родственники, сообщает ТАСС.

Согласно законопроекту, по письменному заявлению осужденного либо по заявлению одного из близких родственников осужденного с его согласия, осужденный может быть направлен в другое исправительное учреждение. Но этому предшествуют решение федерального органа уголовно-исполнительной системы, учитываентся наличие возможности размещения. При невозможности размещения в исправительном учреждении указанного региона гражданина направят в исправительное учреждение, расположенное на территории другого, наиболее близкого субъекта страны.

В настоящий момент осужденные к лишению свободы отбывают наказание в исправительных учреждениях в пределах региона, в котором они проживали или были осуждены. А перевести человека из одного учреждения в другое можно только в случае болезни либо для обеспечения личной безопасности, а также при реорганизации или ликвидации исправительного учреждения.