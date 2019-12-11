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Общество

Нарушение правил оборота гражданского оружия выявили в Псковской области

В Псковской области сотрудники Росгвардии в ходе рейда «Охота» выявили один факт нарушения оборота гражданского оружия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Всего в ходе рейда росгвардейцы проверили 82 владельца охотничьего оружия. В результате проверок правоохранители выявили один факт нарушения сроков перерегистрации документов на оружие. Нарушитель привлечен к административной ответственности.

В рамках рейда сотрудники Росгвардии также разъясняли псковичам федеральное законодательство в части соблюдения правил хранения и ношения огнестрельного оружия. В частности, до граждан доводилась информация об административной ответственности за стрельбу в не отведенных для этого местах, ношение огнестрельного оружия в состоянии опьянения, а также за небрежное хранение оружия.

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