Старинную золотую брошь попытался незаконно вывезти из России гражданин Франции
Старинное ювелирное украшение попытался вывезти из России гражданин Франции, но был остановлен псковскими таможенниками. Как рассказала Псковскому агентству информации главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева, мужчина выезжал из страны на своей машине через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Убылинка». При досмотре транспортного средства была обнаружена незадекларированная и не представленная к таможенному контролю брошь.
Предмет находился в футляре бледно-зеленого цвета. Само украшение выполнено из золота, у него имеется гравировка в виде буквы F и герба, деталь в виде короны. Изготовлена брошь, согласно экспертному заключению, во Франции в конце XIX – начале XX века, и является культурной ценностью.
В ведомстве сообщили, что в отношении иностранного гражданина возбуждено дело об административном правонарушении (ч.1 ст. 16.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ).