Старинную золотую брошь попытался незаконно вывезти из России гражданин Франции

14:45, 11 декабря 2019, ПАИ

Старинное ювелирное украшение попытался вывезти из России гражданин Франции, но был остановлен псковскими таможенниками. Как рассказала Псковскому агентству информации главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева, мужчина выезжал из страны на своей машине через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Убылинка». При досмотре транспортного средства была обнаружена незадекларированная и не представленная к таможенному контролю брошь.

Предмет находился в футляре бледно-зеленого цвета. Само украшение выполнено из золота, у него имеется гравировка в виде буквы F и герба, деталь в виде короны. Изготовлена брошь, согласно экспертному заключению, во Франции в конце XIX – начале XX века, и является культурной ценностью.

В ведомстве сообщили, что в отношении иностранного гражданина возбуждено дело об административном правонарушении (ч.1 ст. 16.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ).