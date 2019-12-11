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Общество

Минтруд: переход на электронные трудовые книжки будет добровольным

Переход на электронные трудовые книжки в России будет добровольным, владельцев бумажных книжек не станут принуждать к такой процедуре. Об этом сообщил министр труда Максим Топилин, пишет ТАСС.

«Каждый работник решит, какой способ учета сведений о трудовой деятельности он для себя изберет», - заявил глава ведомства, выступая на совещании главы государства Владимира Путина с членами правительства.

Закон об электронной трудовой книжке вступает в силу с 1 января 2020 года. Оформлять ее будут в заявительном порядке. При этом, как уточнил Максим Топилин, работники могут сделать выбор в пользу той или иной книжки не только в 2020 году, но и позднее.

В целом такой переход затронет около 60 млн работающих граждан.

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