Следы «черных копателей» фиксируют археологи по всей Псковской области

16:34, 11 декабря 2019, ПАИ

Археологи в ходе мониторингов памятников фиксируют практически на всей территории Псковской области следы «черных копателей», работающих с металлодетекторами. Об этом сообщил начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки ГБУК ПО «Археологический центр Псковской области» Александр Михайлов на пресс-конференции 11 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, псковские археологи в мае проводили мониторинг памятников в Куньинском районе. «Мы фиксировали практически везде следы от работы металлодетекторов», - уточнил он. По его мнению, люди, которые ходят с металлодетекторами, ищут драгоценности, мечтают найти клад.

В то же время Александр Михайлов отметил, что псковские археологи в последние годы практически не сталкиваются с грабительскими раскопками – «когда приходишь на памятник, а там все перекопано». «А вот эти «закопушки» от металлодетекторов повсюду», - пояснил он.