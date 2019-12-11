0
20:30
Псковские школьники сыграли с юристами в правовую игру по русским сказкам и пословицам
18:21
«Звездой академика Дмитрия Лихачёва» награждён Пушкинский заповедник
17:03
Проезд в автобусах подорожает в Пскове
16:49
В огне не горит, в воде не тонет: Древняя плащаница «Положение во гроб» вернулась в Псков после 16 лет реставрации
16:13
В Пскове в связи с избиением школьника подростками-вымогателями разработают меры борьбы с насилием
15:19
Сезон археологических раскопок в Псковской области может затянуться в 2019 году
14:20
Виртуальный тур по псковским храмам ЮНЕСКО создали кванторианцы
Еще новости
Общество

Следы «черных копателей» фиксируют археологи по всей Псковской области

Археологи в ходе мониторингов памятников фиксируют практически на всей территории Псковской области следы «черных копателей», работающих с металлодетекторами. Об этом сообщил начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки ГБУК ПО «Археологический центр Псковской области» Александр Михайлов на пресс-конференции 11 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, псковские археологи в мае проводили мониторинг памятников в Куньинском районе. «Мы фиксировали практически везде следы от работы металлодетекторов», - уточнил он. По его мнению, люди, которые ходят с металлодетекторами, ищут драгоценности, мечтают найти клад.

В то же время Александр Михайлов отметил, что псковские археологи в последние годы практически не сталкиваются с грабительскими раскопками – «когда приходишь на памятник, а там все перекопано». «А вот эти «закопушки» от металлодетекторов повсюду», - пояснил он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сколько денег вы готовы потратить на «новогодний стол» в этом году?
Проголосовать >>>

Псковские школьники сыграли с юристами в правовую игру по русским сказкам и пословицам
11 декабря 2019
Псковские школьники сыграли с юристами в правовую игру по русским сказкам и пословицам
«Звездой академика Дмитрия Лихачёва» награждён Пушкинский заповедник
11 декабря 2019
«Звездой академика Дмитрия Лихачёва» награждён Пушкинский заповедник
Проезд в автобусах подорожает в Пскове
11 декабря 2019
Проезд в автобусах подорожает в Пскове
В Пскове в связи с избиением школьника подростками-вымогателями разработают меры борьбы с насилием
11 декабря 2019
В Пскове в связи с избиением школьника подростками-вымогателями разработают меры борьбы с насилием
Сезон археологических раскопок в Псковской области может затянуться в 2019 году
11 декабря 2019
Сезон археологических раскопок в Псковской области может затянуться в 2019 году
Виртуальный тур по псковским храмам ЮНЕСКО создали кванторианцы
11 декабря 2019
Виртуальный тур по псковским храмам ЮНЕСКО создали кванторианцы
Комната Снежной королевы
11 декабря 2019
Комната Снежной королевы
Фотографов приглашают к участию в фотоконкурсе «В объективе: Псковская область»
11 декабря 2019
Фотографов приглашают к участию в фотоконкурсе «В объективе: Псковская область»

Идет загрузка...