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Общество

Проезд в автобусах подорожает в Пскове

C 1 февраля 2020 года в Пскове на 2 рубля планируется увеличить стоимость проезда в общественном транспорте, она составит 27 рублей. Об этом на радио «Маяк» в эфире программы «Без галстуков» сообщил исполняющий обязанности генерального директора «Псковпассажиравтотранса» Юрий Киргинцев.

И. о. гендиректора предприятия отметил, что с этого же месяца будут вводиться транспортные карты, которые заменят проездные билеты. Пользоваться картами смогут все категории граждан, а приобрести их можно будет в кассах и в автобусах предприятия. При этом псковичи смогут пополнять приобретенные карты через банковские терминалы или онлайн.

Председатель регионально комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин пояснил Псковскому агентству информации, что повышение проезда в городских автобусах произойдет только с момента внедрения транспортных карт и не раньше.

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