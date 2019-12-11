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Общество

Алгоритм сохранения пассажирских автоперевозок в Псковской области предложили на заседании согласительной комиссии

Фото пресс-службы ПОС

Вопрос субсидирования затрат автотранспортных организаций, связанных с осуществлением перевозок школьников и педагогов, обсудили участники согласительной комиссии на заседании 11 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

На примере ситуации, сложившейся в Плюсском районе, спикер областного Собрания Александр Котов обозначил общую для всего региона проблему пассажирских перевозок.

«Обращение поступило от главы Плюсского района – это мой избирательный округ, - но вопрос касается всей системы пассажирских перевозок в регионе. Когда уменьшили областное финансирование Псковпассажиравтотранса, то оказалось, что субсидии сняли со всех автоперевозчиков. Возможно, на крупных предприятиях это сказалось в меньшей степени – хотя они тоже не «железобетонные», но муниципальные перевозчики от такой меры очень пострадали. В Плюссе поставлено под угрозу само существование муниципального автотранспортного предприятия. Сейчас они возят школьников бесплатно, но автобусы на воздухе ездить не могут, кроме того, копятся долги по заработной плате», - отметил Александр Котов.

Александр Котов

Он уточнил, что для Плюсского АТП речь идёт о недостающей сумме в полтора миллиона рублей. «Нужно смотреть на проблему шире. Необходимо рассматривать вопрос об увеличении областных субсидий по пассажирским перевозкам, иначе мы просто потеряем систему пассажирских перевозок в регионе, что в сельской местности уже по большому счёту происходит», - констатировал спикер.

«Поддерживаю вас полностью, - отреагировал заместитель губернатора Василий Осипов. – Анализируя ситуацию в транспортной отрасли, мы видим, что субсидирование осуществляется не в полном объёме, и снятие 54 миллионов рублей негативно сказалось на всех автотранспортных предприятиях. Сложившуюся ситуацию мы неоднократно обсуждали с губернатором – есть понимание, что для стабилизации работы перевозчиков необходимо дополнительное финансирование, минимум 100 миллионов рублей».

Члены согласительной комиссии обсудили алгоритм действий – на ближайшей сессии областного Собрания в бюджет текущего года будут внесены поправки, которые позволят увеличить финансирование автотранспортных предприятий. В 2020 году все маршруты, субсидируемые из областного бюджета, будут разыгрываться на конкурсной основе, и размер финансовой помощи перевозчикам будет регулироваться за счёт установления начальной минимальной цены контракта.

«Потянет ли бюджет области эти сумму?» - задал вопрос коллегам сопредседатель согласительной комиссии вице-спикер, председатель бюджетного комитета Борис Полозов.  

«Когда мы посчитаем, то увидим суровую правду жизни – чуда не произойдёт, и мы не сможем решить проблему одномоментно, но сможем действовать поэтапно. А её нужно решать, иначе мы систему пассажирских перевозок в регионе просто потеряем. Проблемы будут не только в районах, но и в Пскове. Мы уже видим, что интервалы движения увеличиваются, маршрутов становится меньше, а жалоб от жителей области – всё больше», - подытожил Александр Котов.

Тему школьных перевозок продолжил депутат Владимир Яников. Его обращение в согласительную комиссию стало реакцией на проблему, поднятую на октябрьской сессии в рамках парламентского часа – были случаи, когда проживающих в городе педагогов отказывались бесплатно доставлять на работу в сельскую школу.

Борис Полозов, Александр Котов, Анатолий Копосов

«Стали разбираться, в законодательстве всё прописано красиво и хорошо, но нет соответствующего постановления администрации и строчки в бюджете», - поддержал коллегу Борис Полозов.

Слово для пояснений взял председатель комитета по образованию области Александр Седунов. «Вопрос урегулирован. Были единичные случаи, но сейчас все учителя бесплатно довозятся до места работы и обратно», - заверил депутатов руководитель профильного органа исполнительной власти.

Ещё одна проблема, инициированная для обсуждения на согласительной комиссии Владимиром Яниковым, связана с перевозками школьников и сопровождающих на внеклассные мероприятия.

«Этот вопрос мы ставим уже много лет. Когда были школьные автобусы, все вопросы решались, сейчас их передали автотранспортным предприятиям – может, это и правильно, но подвоз школьников на медосмотры, олимпиады, спортивные и другие внеклассные мероприятия стал проблемой. Недавний пример – дети из Гдовского района не смогли поехать на олимпиаду. Средств закладывается катастрофически мало, поэтому школы никуда не могут выехать», - рассказал депутат.

«К нам информация об отказе везти детей на олимпиаду не поступала, но если такое случилось, то это нонсенс, - прокомментировала высказывание депутата первый вице-губернатор Вера Емельянова. Она попросила в подобных случаях незамедлительно информировать комитет по образованию для оперативного решения возникающих проблем.

Руководитель профильного органа исполнительной власти Александр Седунов признал, что существующий норматив нуждается в пересчёте: «Предусматривая деньги на внеклассные перевозки, мы имеем понимание усреднённой цифры, но фактически у школ возникает потребность в дополнительных расходах».

«Количество этих перевозок невозможно отрегулировать сверху, муниципальное образование также должно участвовать в этом процессе. Наверное, нам не хватает существующего норматива, его надо увеличивать. Будем работать над совершенствованием этого процесса», - продолжила Вера Емельянова.

Владимир Яников предложил провести круглый стол в рамках партийного проекта «Единой России» «Новая школа» и подробно обсудить эту проблему с директорами образовательных учреждений. Члены согласительной комиссии поддержали депутата.

На заседании согласительной комиссии также обсуждались и другие вопросы, связанные с финансированием социальной сферы.

В план капитального ремонта на 2020 год включены Карамышевская и Стремуткинская школы Псковского района – учреждения получили приоритет, поскольку муниципалитеты заблаговременно подготовили проектно-сметную документацию.

На депутатский контроль взят вопрос о финансировании мероприятий по открытию и обеспечению деятельности «Точек роста» - оборудование для инновационных классов, которые в следующем году будут открыты в 120 школах региона, закупается на федеральные средства, но косметический ремонт классов для размещения «Точек роста» должен производиться за счёт местных бюджетов.

Требующим дополнительной проработки правовых и финансовых аспектов признан вопрос, касающийся социальной доплаты к пенсии для граждан, имеющих стаж 15 и более лет по должности руководителей государственных и муниципальных учреждений Псковской области – действующие нормы федерального законодательства не позволяют получать несколько социальных выплат одновременно из-за чего ветераны фактически лишились установленной региональным законом доплаты.

Обращение вице-спикера Анатолия Копосова о взимании платы за участие в соревнованиях с занимающихся в спортивных секциях будет направлено для рассмотрения в органы местного самоуправления Пскова. Как пояснил заместитель председателя комитета по физкультуре и спорту Алексей Орлов, на ключевые областные соревнования дети допускаются без стартовых взносов, но за участие в чемпионатах и первенствах Пскова спортсменам, как правило, приходится вносить плату.

Средства на установку ограждения вокруг территории великолукского дома-интерната для престарелых и инвалидов – это обращение направил в согласительную комиссию депутат Андрей Корнев – будут предусмотрены за счёт экономии средств по конкурсным процедурам по итогам 2020 года.

Все решения согласительной комиссии отражены в протоколе. Работа по подготовке проекта областного бюджета ко второму чтению продолжается.

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