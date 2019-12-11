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Общество

На сэкономленные гордумой средства в Пскове обновили прогулочные площадки в детсадах

Установка трех теневых навесов на прогулочных площадках завершилась на территории детского сада компенсирующего вида № 32 «Чебурашка». Деньги на эти цели в размере 350 тысяч рублей выделены из средств, сэкономленных на расходах Псковской городской Думы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Мы рады, что это событие, наконец, произошло. Дело в том, что предыдущие навесы были установлены в 1975 году и сделаны из кирпича. Со временем кирпич стал крошиться и выпадать, находиться даже рядом с этими навесами стало опасно, поэтому мы их демонтировали. В 2014 году Роспотребнадзор выдал нам предписание, обязывая установить новые навесы, но тогда в бюджете города удалось изыскать на эти цели деньги лишь на один навес, а еще один помогли установить родители. Год назад мы рассказали о проблеме депутату по нашему округу Елене Полонской, но на тот момент бюджет уже был сверстан. И мы очень рады, что в этом году Елена Александровна не забыла о нашем садике и поспособствовала тому, чтобы решить нашу старую проблему», - отметила заведующая детским садом Виолетта Кобак.

Всего в этом году депутаты ПГД сэкономили на своих расходах более 6,5 млн рублей - в том числе на командировочных и сувенирах, ремонте фасада здания Гордумы, освещении деятельности ПГД в СМИ. Все эти деньги были перераспределены между образовательными учреждениями города.

Ещё один детский сад - №11 - дополнительно получил 850 тысяч рублей на установку теневых навесов, новых песочниц и «домиков», а также на обустройство спортивной площадки. По словам его заведующей Аллы Трухан, спортивная площадка уже практически готова, осталось лишь оборудовать ее воротами и сеткой. До конца этой недели подрядчик планирует полностью завершить ее обустройство, а также закончить работы по установке двух теневых навесов. Что касается новых песочниц и «домиков», то, если фирма-поставщик не подведет, они будут установлены до конца этого года.

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