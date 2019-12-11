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Общество

На 12 рублей подорожал творог на прилавках псковских магазинов

Творог жирный подорожал на 12 рублей 34 копейки в магазинах Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковстата. Так, если 1 килограмм творога 2 декабря стоил 330 рублей, то уже 9 декабря — 342 рубля 34 копейки.

Подскочила цена и на консервы мясные (350 г) со 129 рублей 62 копеек до 133 рублей 12 копеек. На 1 рубль 3 копейки выросла стоимость питьевого цельного стерилизованного молока (2,5-3,2% жирности). Незначительно — на 2 рубля 41 копейку — возросла цена на килограмм говядины (кроме бескостного мяса).

На 13 копеек снизилась стоимость одного килограмма сахарного песка, на 12 копеек — поваренной пищевой соли.

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