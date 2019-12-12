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Общество

Стартовал первый тур голосования премии «Народное признание – 2019»

12 декабря на сайте Псковского агентства информации стартовал первый тур голосования за участников общественной премии Псковской области «Народное признание - 2019». Принять участие в голосовании можно здесь>>>.

Выбор достойных продлится до 18:00 10 января 2020 года. По итогам голосования будут определены участники второго тура, который пройдет с 14 по 26 января. В него попадут по три претендента в каждой номинации, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре. Церемония награждения запланирована на 30 января 2020 года.

Сделав выбор в номинациях, следует ввести номер своего телефона в соответствующее поле на странице в конце таблицы для голосования и кликнуть на кнопку «Получить код».

Сгенерированный на сайте уникальный код надо отправить с мобильного телефона на номер +7 (992) 299-99-39. Стоимость исходящего SMS определяется вашим тарифным планом, дополнительная плата не взимается. Проверить, засчитан ли голос, можно еще раз введя свой мобильный номер и кликнув на кнопку «Проверить голос».

Отдать голос можно один раз в течение тура с одного телефонного номера сотового оператора, зарегистрированного на территории РФ.

Если проголосовать не удалось, отправьте письмо с темой «Голосование» и описанием проблемы на адрес redactor@informpskov.ru, указав номер телефона, с которого отправлялось SMS.

Помощь в организации голосования оказывает компания Tele2.

 

В Псковской области премия «Народное признание» вручается в 10-й раз. Победителей выберут в 12 номинациях, о которых можно почитать здесь>>>. Приём заявок завершился в 12:00 5 декабря.

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