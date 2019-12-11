Псковичи стали победителями международного культурно-образовательного проекта «Таланты Арктики. Дети»

19:30, 11 декабря 2019, ПАИ

Представители Псковской области успешно поучаствовали в международном культурно-образовательном проекте «Таланты Арктики. Дети». Награды 17 победителям из Псковской, Иркутской и Мурманской областей вручил вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Фото: ER.RU

«Совет Федерации на постоянной основе занимается поддержкой одаренных детей. Хотелось бы, пользуясь случаем, поблагодарить ваших родителей и педагогов за то, что они развивают и поддерживают вас, учат родному языку. То, что вы делаете - это даже не работа, а состояние души. Этим надо жить. Это и есть сохранение генетического кода, который заложен во всех нас», - отметил Турчак.

Сенатор Константин Долгов подчеркнул, что проект будет развиваться и дальше. «Благодаря ему вы получаете новых друзей, несете частичку культуры своих народов по стране. Очень здорово, что вы выполняете важную миссию. Проект, несомненно, будет и дальше развиваться, и я уверен, что увидим вас в Совете Федерации еще не раз», - сказал он.