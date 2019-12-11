Более 95% псковских подростков прошли социально-психологическое тестирование

19:50, 11 декабря 2019, ПАИ

В Пскове на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав рассмотрены наиболее эффективные меры профилактики преступности среди молодежи. Очередное заседание комиссии в среду, 11 декабря, провела Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

фото пресс-службы администрации Псковской области

Участники заседания рассмотрели вопрос проведения в Псковской области социально-психологического тестирования подростков старше 13 лет. По словам председателя комитета по образованию Псковской области Александра Седунова, процедуру тестирования в этом году в регионе прошли более 95% обучающихся 165 образовательных учреждений региона.

Кроме того, собравшиеся обсудили тему реализации культурной политики на территории области. «Благодаря организации здорового, познавательного и творческого досуга все 770 учреждений культуры региона ведут работу среди детей и молодежи по профилактике таких асоциальных явлений, как наркомания, безнадзорность и правонарушения. Особенно популярны направления гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания юных граждан», — сообщила первый заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Анна Бударина.

фото пресс-службы администрации Псковской области

Вера Емельянова предложила активизировать индивидуально профилактическую работу по вовлечению несовершеннолетних, состоящих на учете в муниципальных комиссиях, в культурно-досуговую деятельность.

О результатах выполнения нормативов комплекса ГТО в регионе доложил заместитель председателя комитета по спорту Псковской области Алексей Орлов. Он подчеркнул, что к этой работе активно привлекаются и подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации. В 2019 году в выполнении нормативов ГТО приняли участие более 9 тыс подростков. Из них 110 состоят в комиссиях по делам несовершеннолетних. Нормативы на знаки отличия комплекса ГТО выполнили 36 человек.

фото пресс-службы администрации Псковской области

Первый заместитель губернатора отметила важность работы по внедрению комплекса ГТО среди детей, подростков и молодежи. Особое внимание Вера Емельянова обратила на развитие и эффективное использование спортивной инфраструктуры в муниципальных образованиях.

фото пресс-службы администрации Псковской области

Также участники заседания обсудили план работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на 2020 год и критерии оценки деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Псковской области.