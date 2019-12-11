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Общество

Дополнительные меры поддержки окажут ветеранам в Год Памяти и Славы

Заседание оргкомитета «Победа» в Москве сегодня, 11 декабря, провел президент России Владимир Путин. Открывая заседание, глава государства особо подчеркнул, следующий год — Год Памяти и Славы, год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, должен стать не просто «запоминающимся», а должен быть наполнен искренним и живым содержанием. Президент отметил, что в центре внимания должны быть ветераны, сообщается на сайте Первого канала.

Владимир Путин напомнил о необходимости содействия поисковикам, краеведам, активистам, тем, кто помогает развитию и укреплению патриотизма в обществе. Это работа важна особенно сейчас, когда все чаще пытаются историю Второй мировой и Великой Отечественной переписать.

О недопустимости фальсификации истории президент России говорил неоднократно с разных трибун, и год юбилея Великой Победы может стать хорошей площадкой для того, чтобы во всем мире снова услышали о правде и долге свято хранить память о настоящих Героях.

«Попытки искажения этой правды исторической не прекращаются. К ним подключились не только наследники пособников нацистов, теперь дело дошло до некоторых вполне респектабельных международных институтов и европейских структур. Ну, вы знаете наверняка, что недавняя резолюция европейского парламента поставила фактически на одну доску и нацистских агрессоров, и Советский Союз. Чуть ли не обвиняет СССР наряду с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны, как будто забыли, кто напал на Польшу 1 сентября 1939 года и на Советский Союз 22 июня 1941 года. А тех, кто пытается спорить с такой ни на чем реально не основанной, беспардонной ложью, заранее обвиняют «в информационной войне против демократической Европы». Это цитата. Наш ответ на ложь — это правда. Мы продолжим рассказывать о событиях, фактах Великой Отечественной войны, раскрывать и публиковать архивные материалы во всей их полноте. А то складывается впечатление, что некоторые наши оппоненты то ли читать, то ли писать не умеют, глаз у них нет, как будто не знают ничего. А мы будем рассказывать об этом», — подчеркнул Владимир Путин.

На заседании также рассказали об итогах первого года работы проекта «Без срока давности». Активисты этого движения изучают факты массовой гибели мирного населения в годы Великой Отечественной. По результатам их расследований возбуждено три уголовных дела в отношении тех, кто был причастен к расстрелам, в том числе женщин, детей.

«Очень сильное чувство, когда берешь в руки архивные документы, впервые рассекреченные, и понимаешь, какие злодеяния происходили на территории Псковской области. Только в одном месте, которое называется Солотовка, были убиты 2,5 тысячи человек. Вот эти факты не скрыть, и очень важно, чтобы с одной стороны, они стали достоянием общественности, а с другой стороны, наказание постигло преступников, в каком бы серьезном возрасте они уже сегодня ни находились», — сообщил в интервью телеканалу губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Президент Путин поручил правительству проработать вопрос о дополнительной материальной поддержке ветеранов в Год Памяти и Славы. На заседании также прозвучало предложение ввести звание «Город трудовой доблести».

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