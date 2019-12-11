Псковские школьники сыграли с юристами в правовую игру по русским сказкам и пословицам

20:30, 11 декабря 2019, ПАИ

В центральной городской библиотеке Пскова на улице Конной ко Дню Конституции РФ ученики школы № 5 сыграли с юристами в правовую игру «#Я_знаю!». Как сообщили Псковскому агентству информации в библиотеке, встреча школьников с юристами началась с того, что ребята постарались вспомнить, когда была принята российская Конституция, а также когда и в связи с чем в неё были внесены последние поправки.

После этого школьники разделились на три команды («Юные юристы», «Женский коллектив» и «Команда А») и посостязались в знании русских пословиц на правовую тематику. Ребята угадывали, о каком праве поётся в популярных детских песенках (например, в песне «Чунга-Чанга») и размышляли, какие права нарушают герои известных сказок (например, мачеха из «Аленького цветочка»). Также они учились различать права и обязанности, угадывали названия сказок по новостям из вымышленной криминальной хроники.

В ходе мероприятия ребята узнали, какие существуют виды правовой ответственности и в каких случаях уголовная ответственность наступает с 14 лет.

Победителем в этом состязании была признана команда «Женский коллектив». Ведущая игры нотариус Наталья Анисимова похвалила школьников за эрудированность. Все участники игры получили грамоты и сладкие новогодние подарки, которые им вручил председатель жюри, адвокат Александр Мухин.

Встреча закончилась просмотром документального фильма, в котором заключённые детской колонии рассказывают о своих переживаниях и предостерегают сверстников от необдуманных поступков.

Мероприятие было подготовлено Центром правовой информации Центральной городской библиотеки Пскова совместно с Советом молодых юристов Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».