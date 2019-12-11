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Общество

В Пскове волонтеры антинаркотического движения провели тренинги для учащихся

Волонтеры Алина Тарасова и Елизавета Фёдорова 2 и 6 декабря организовали антинаркотиечские тренинги для учащихся естественно-математического лицея и общеобразовательной школы имени Льва Малякова в Пскове. Они рассказали ребятам о важности ведения здорового образа жизни и пагубных последствиях употребления наркотических средств и психотропных веществ. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области , речь шла о важной роли здорового образа жизни и негативном воздействии наркотиков на организм человека.

фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

Школьникам напомнили и об ответственности, предусмотренной законодательством, за совершение правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Был организован также просмотр и обсуждение социального фильма «Гуманитарное действие».

фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

Отметим, что при УМВД России по Псковской области воспитывается юная смена добровольных помощников – волонтеров антинаркотического движения. Молодые люди – студенты высших и средних специальных учебных заведений города - активно участвуют в проведении профилактических мероприятий и акций, делятся своими знаниями с подрастающим поколением.

 

 

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