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Общество

В Пскове почтили память погибших в вооруженном конфликте в Чечне

25 лет назад Президент РФ Борис Ельцин подписал Указ «О мерах по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований на территории Чеченской республики и в зоне осетино-ингушского конфликта». 11 декабря 1994 года федеральные войска и части МВД вошли в Чечню, начав операцию по восстановлению конституционного порядка на Северном Кавказе - началась война, которая продлится больше полутора лет, унесет и искалечит десятки тысяч жизней.

В День памяти погибших в вооруженном конфликте в Чечне ветераны войны почтили память павших героев. В Пскове, в сквере у Дома офицеров, к подножию мемориала воинам Псковского гарнизона и псковичам, погибшим при выполнении боевых и специальных задач во второй половине ХХ века, были возложены цветы.

фото предоставлено И.Ивановым

Как сообщил Псковскому агентству информации президент и председатель правления Псковской региональной общественной организации «Союз ветеранов Кавказских войн» Игорь Иванов, ветераны той войны помнят и чтят память погибших товарищей.

«Мы, ветераны той войны, помним и чтим память павших героев, спасших Россию от развала страны. Также мы чтим наших выживших героев, кто выжил в этой «мясорубке». Несмотря на мерзкие отклики в СМИ на тот момент, что там нам, «грязным федералам», делать нечего, и «Кавказ» «должен быть свободным…», вещающими голосами либералов, «яблочников» и другими друзьями «демократии госдепа», желающим «цветных революций» на постсоветском пространстве и мечтающим о «грядущем, в их планах» развале, уже не СССР, а России, мы, русские патриоты, сказали: «Нет!». Мы пошли защищать Конституционный строй России», - отметил Иванов.

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