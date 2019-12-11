Голикова уточнила, сколько в России осталось участников ВОВ

21:41, 11 декабря 2019, ПАИ

В России сейчас проживает около 60 тыс. 842 участников Великой Отечественной войны. Цифру по данным на 1 ноября текущего года назвала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании оргкомитета «Победа», сообщает ТАСС.

Она добавила, что приравненных к участникам ВОВ лиц и членов их семей насчитывается в стране почти 1 млн 89 тыс. С 2008 года жильем были обеспечены более 308 тыс. ветеранов ВОВ. На эти цели было направлено 330 млрд рублей. В этом году жилищные условия улучшили 2 тыс. 273 ветерана. Но все же, признала Голикова, очередь еще сохраняется «в небольших количествах».

С 2014 по 2018 годы капремонт сделали для 217 тыс. инвалидов ВОВ, в течение первого полугодия 2019 года — еще 12 тыс., добавила вице-премьер.