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Общество

Псковские судебные приставы проведут 12 декабря день приёма граждан

12 декабря с 12 до 20 часов в Управлении ФССП России по Псковской области и в его структурных подразделениях будет проводиться общероссийский день приема граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном ведомстве.

Граждане и представители организаций в этот день смогут обратиться без предварительной записи к должностным лицам Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области по вопросам, входящим в компетенцию ФССП России.

Предварительная запись на личный прием к руководству Управления и к начальникам отделов аппарата Управления ФССП России по Псковской области будет осуществляться по телефону: 8(8112)-69-90-20.

По адресу Текстильная, д. 3, расположены:

- Управление ФССП России по Псковской области;

- Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей и дознанию по г. Пскову и Псковскому району;

- Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств УФССП России по Псковской области.

По адресу ул. М. Горького, д.1. (3 этаж) расположены:

-ОСП г. Пскова № 1;

-ОСП г. Пскова № 2;

-ОСП Псковского района.

Адреса отделов судебных приставов, расположенных в районных центрах Псковской области, можно найти на сайте Управления ФССП России по Псковской области в разделе «Контакты».

Напоминаем, что вход в здание Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области и её структурные подразделения осуществляется в пропускном режиме. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям физических и юридических лиц ещё и документ, подтверждающий полномочия.

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