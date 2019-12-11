В России отменят штрафы за превышение средней скорости

22:39, 11 декабря 2019, ПАИ

Госдума приняла в первом чтении законопроект, отменяющий штрафы за превышение средней скорости на дорогах, передает «Росбалт».

В последние годы в ряде регионов автомобилистам стали выписывать штрафы за так называемое движение со средней скоростью, которую измеряют с помощью автоматических комплексов. Два комплекса фиксируют скорость на участке дороги, каждая камера фиксирует государственный номер проезжающего транспортного средства, время проезда и координаты. Зафиксированные данные поступают на сервер, после чего вычисляется средняя скорость движения транспортного средства, с которой было преодолено расстояние между точками фиксации скорости движения, пояснили в Госдуме.

В случае если средняя скорость превышает установленную скорость движения, налагается административное взыскание по статье 12.9 КоАП РФ. Депутаты сочли, что взыскание штрафа в данном случае некорректно, поскольку ни в самой этой статье, ни в Правилах дорожного движения нет такого понятия, как «средняя скорость». Для привлечения к административной ответственности требуется фиксация правонарушения в конкретном месте и в конкретное время, указали в Госдуме.

Депутаты также сочли некорректным привлечение к административной ответственности по другим статьям КоАП РФ в случае фиксации с помощью автоматических комплексов изменения расположения транспортного средства на полосах движения в начале и в конце участка проезжей части, например, в начале и в конце тоннеля, то есть не в конкретно установленном месте и не в конкретно установленное время. Привлечение к административной ответственности на основе догадок, домыслов и расчетов недопустимо, подчеркнули в Госдуме.

В этой связи законопроектом устанавливается, что административное взыскание может быть наложено только в случае фиксации нарушения (превышения установленной скорости движения, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги) в конкретно установленном месте и в конкретно установленное время.