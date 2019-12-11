В Великобритании предложили запретить всем россиянам участвовать в Олимпиаде

22:57, 11 декабря 2019, ПАИ

Всем россиянам следует запретить участвовать в Олимпиаде 2020 года в Токио. Так считает президент британской олимпийской ассоциации Хью Робертсон, сообщает Daily Mail.

По его словам, россияне не раскаялись и не проявили уважения к олимпийскому движению. Он также потребовал, чтобы в отношении России на Играх в Токио были приняты максимально возможные санкции.

Напомним, 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства на четыре года отстранил Россию от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира, а также от их проведения. Однако российские спортсмены смогут выступать под нейтральным флагом.