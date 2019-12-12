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Общество

Законопроект о наказании чиновников за оскорбление граждан поддержал Совфед

Введение уголовной ответственности для чиновников за оскорбление россиян поддержал Совет Федерации. Об этом пишет газета «Известия».

Автор инициативы, зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов рассказал, что к законопроекту поступил ряд замечаний. В отзыве Совета Федерации говорится о том, что статья УК «Оскорбление» утратила силу, и в пояснительной записке к документу необходимо добавить мотивированное обоснование необходимости его принятия.

«Вы помните нашумевший законопроект об оскорблении гражданами власти. Мы тогда его изучили и пришли к выводу, что в России также должна появиться уголовная ответственность за оскорбления граждан. Практически мы разработали зеркальную норму», — уточнил Александр Старовойтов.

Он выразил готовность доработать инициативу и уверенность, что она будет принята, так как 10 декабря в пользу законопроекта высказался президент РФ Владимир Путин. Правительство и Верховный суд направили отрицательный отзыв на законопроект.

В Совете по правам человека считают, что документ необходим для того, чтобы уравновесить права россиян.

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